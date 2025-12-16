Севастопольская спортсменка — победитель XIV международной парусной регаты «Адмиральский кубок»

XIV международная парусная регата «Адмиральский кубок» проходила с 8 по 13 декабря в Индии. Участие приняли 64 спортсмена из 30 стран. За четыре дня соревнований в классе Laser Radial провели восемь гонок. Участники выступали в непростых условиях: столб термометра поднимался до +38 °C, но ветер от 7 до 15 узлов позволил спортсменам проявить свое мастерство.

В напряженной борьбе с соперницами из Италии, Бельгии, Новой Зеландии, Японии, Франции и других стран, первое место среди женщин заняла слушатель факультета информационных технологий ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, севастопольская спортсменка Полина Лощинина.

Преподаватель и наставник Полины – Павел Черпи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя