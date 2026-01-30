Севастопольская студентка Анастасия Рощупкина — победитель Международного конкурса «Красота Божьего мира»

Студентка второго курса направления «Архитектура» Севастопольского архитектурно-строительного техникума, воспитанница творческого объединения Дворца детского и юношеского творчества «Дизайнер» Анастасия Рощупкина стала победителем Международного конкурса «Красота Божьего мира». Девушка получила заслуженную награду из рук Патриарха Кирилла и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

На конкурс Анастасия представила работу «Москва златоглавая» в номинации «Роспись по фарфору». Тонкая и кропотливая работа севастопольской студентки была высоко оценена профессиональным жюри. В состав жюри вошли сотрудники Синодального отдела, члены Российской академии художеств и Союза художников России, а также видные деятели искусства. В этом году на конкурс поступило более 2,5 тысяч работ, которые оценивались в трех номинациях: «Основная тематика», «Православная икона» и «Роспись по фарфору».

Теперь работа «Москва златоглавая» экспонируется на выставке в Совете Федерации.

Наставником Анастасии является руководитель творческого объединения ДДЮТ «Дизайнер» Екатерина Вячеславовна Насонова. Она активно прививает детям интерес к народным промыслам, учит ценить красоту Божьего мира и создавать красоту вокруг себя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя