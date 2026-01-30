Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольская студентка Анастасия Рощупкина — победитель Международного конкурса «Красота Божьего мира»
Новости Республики
Севастопольская студентка Анастасия Рощупкина - победитель Международного конкурса «Красота Божьего мира»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольская студентка Анастасия Рощупкина — победитель Международного конкурса «Красота Божьего мира»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:26 30.01.2026

Студентка второго курса направления «Архитектура» Севастопольского архитектурно-строительного техникума, воспитанница творческого объединения Дворца детского и юношеского творчества «Дизайнер» Анастасия Рощупкина стала победителем Международного конкурса «Красота Божьего мира». Девушка получила заслуженную награду из рук Патриарха Кирилла и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

На конкурс Анастасия представила работу «Москва златоглавая» в номинации «Роспись по фарфору». Тонкая и кропотливая работа севастопольской студентки была высоко оценена профессиональным жюри. В состав жюри вошли сотрудники Синодального отдела, члены Российской академии художеств и Союза художников России, а также видные деятели искусства. В этом году на конкурс поступило более 2,5 тысяч работ, которые оценивались в трех номинациях: «Основная тематика», «Православная икона» и «Роспись по фарфору».

Узнайте больше:  Нацпроект «Семья» в Севастополе: какие предметы можно получить в прокат для новорожденных

Теперь работа «Москва златоглавая» экспонируется на выставке в Совете Федерации.

Наставником Анастасии является руководитель творческого объединения ДДЮТ «Дизайнер» Екатерина Вячеславовна Насонова. Она активно прививает детям интерес к народным промыслам, учит ценить красоту Божьего мира и создавать красоту вокруг себя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.