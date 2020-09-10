Севастопольские аграрии планируют собрать за сезон порядка 20 тысяч тонн винограда

Севастопольские аграрии уже собрали более 4 тысяч тонн винограда. В планах – еще 16 тысяч тонн.

Год был сложный в связи с погодными условиями. Пока рано подводить итоги урожая – впереди еще полтора месяца уборки. «Золотая Балка» является активным участником программ государственной поддержки. Только в этом году на закладку и уход за виноградниками предприятию уже оказана поддержка в размере более 35 миллионов рублей. В весенний период была произведена закладка новых виноградников на площади около 120 га. Осенью эта работа продолжится, – прокомментировала начальник Управления отраслевого развития сельского хозяйства Севастополя Наталья Матвеева.

По словам специалистов, в этом году на созревании ягодных культур, как и на всем урожае в целом по региону, сказалось воздействие продолжительных весенних заморозков, и засушливое лето.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.