Севастопольские автоинспекторы привлекли к админответственности 23 нарушителя ПДД в ходе рейда «Мото»

По результатам профилактического рейда проверено более 100 мотоциклистов, среди которых выявлено 23 нарушения правил дорожного движения, из них:

-7 фактов управления водителями двухколесным транспортом, не имеющими права управления;

-7 фактов нарушения правил использования мотошлемов;

-4 факта управления мототранспортом малолетними водителями, не имеющими права управления транспортным средством;

-4 факта невыполнения водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

-2 факта нарушения водителем мототранспорта правил перевозки пассажиров;

-1 факт управления транспортом без полиса ОСАГО;

В рамках рейда выявлено 2 случая нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Также составлен 1 административный материал в отношении водителя, который не предоставил преимущества в движении пешеходам.

В связи с нарушением ПДД задержано 10 мототранспортных средств и СИМ. 7 из них были доставлены на специализированную стоянку, а оставшиеся три – для проведения экспертизы.

В отношении законных представителей несовершеннолетних правонарушителей сотрудниками ПДН возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжат мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю