Севастопольские автоинспекторы привлекли к админответственности 23 нарушителя ПДД в ходе рейда «Мото»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами ПДН провели профилактическое мероприятие «Мото», направленное на профилактику аварийности с участием водителей мототранспорта, обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, профилактики пресечения и раскрытия преступлений на территории города Севастополя.
По результатам профилактического рейда проверено более 100 мотоциклистов, среди которых выявлено 23 нарушения правил дорожного движения, из них:
-7 фактов управления водителями двухколесным транспортом, не имеющими права управления;
-7 фактов нарушения правил использования мотошлемов;
-4 факта управления мототранспортом малолетними водителями, не имеющими права управления транспортным средством;
-4 факта невыполнения водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
-2 факта нарушения водителем мототранспорта правил перевозки пассажиров;
-1 факт управления транспортом без полиса ОСАГО;
В рамках рейда выявлено 2 случая нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.
Также составлен 1 административный материал в отношении водителя, который не предоставил преимущества в движении пешеходам.
В связи с нарушением ПДД задержано 10 мототранспортных средств и СИМ. 7 из них были доставлены на специализированную стоянку, а оставшиеся три – для проведения экспертизы.
В отношении законных представителей несовершеннолетних правонарушителей сотрудниками ПДН возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжат мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
С тегами: УМВД России в Севастополе
