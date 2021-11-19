Севастопольские бизнесмены получили более 16 миллионов рублей на развитие своего дела

В Севастополе подвели итоги двух конкурсных отборов для предпринимателей — программы грантовой поддержки «Легкий старт» и госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Севастополе». В результате 56 человек получат гранты на общую сумму более 16 миллионов рублей. Конкурс на получение грантов для субъектов малого и среднего бизнеса, включенных в реестр социальных предпринимателей, в этом году в Севастополе прошел впервые. По словам заместителя губернатора Марии Литовко, социальное предпринимательство имеет широкий спектр применения и перспективы.

На наших глазах в России формируется новый класс предпринимателей, развивающих свой бизнес в социальной сфере — открываются частные детские сады, кружки, школы, пространства взаимодействия. В Севастополе реализуется госпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», в рамках которой и проходил конкурс на получение финансовой поддержки социальным предпринимателям, — цитирует Марию Литовко пресс-служба Правительства Севастополя.

Всего на участие в конкурсе поступило 12 заявок. По итогам отбора определены 9 победителей, которые получат грантовую поддержку на общую сумму 3,9 млн рублей.

Проекты победителей направлены на решение социальных проблем: поддержка и предоставление рабочих мест для социально уязвимых категорий граждан; повышение культурного образа жизни детей, несмотря на возраст и социальное положение; сохранение, умножение и продвижение историко-культурного наследия Севастополя и Крыма и прочее.

Когда узнал, что в этом году появилась возможность получить грант на развитие детского центра, сразу принял решение, что буду участвовать, так как развитие бизнеса всегда очень важно. Социальное предпринимательство значимо для любого города России, особенно для активно развивающегося Севастополя, — отмечает победитель конкурсного отбора, создатель центра по уходу и присмотру за детьми «Счастье рядом» Максим Какунов.

В рамках второго конкурсного отбора – программы «Легкий старт» — члены комиссии рассмотрели 101 заявку. Победителями стали 47 человек, среди которых индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, физические и юридические лица. Они получат гранты на создание и развитие бизнеса на сумму более 12,7 млн рублей.

Напомним, программа «Легкий старт» реализуется на территории Севастополя в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2019 года. В прошлом году гранты на создание своего дела получили 45 человек. Сумма каждой выплаты составляла 300 тысяч рублей.