Севастопольские бизнесмены всё ещё могут подать заявления на отсрочку арендных платежей госимущества

Предпринимателям Севастополя продлили срок подачи заявлений на отсрочку или отмену арендных платежей госимущества на месяц.

В связи с многочисленными обращениями от арендаторов государственного имущества в адрес Департамента по имущественным и земельным отношениям просим вас продлить срок подачи заявлений на предоставление отсрочки и отмены аренды имущества до 31 июля 2020 года, — обратился к врио Губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву директор Департамента экономического развития города Денис Профатилов.

В настоящее время за такой мерой поддержки в Севастополе уже обратилось около 500 предпринимателей. Решение об отмене и отсрочке платы по договорам аренды земельных участков и имущества, находящегося в государственной собственности, принято для пострадавших во время противодействия распространению коронавируса отраслей экономики Севастополя.

Предлагаю поддержать. Некоторым предпринимателям требуется больше времени, чтобы собрать документы, — цитирует пресс-служба врио губернатора Михаила Развожаева.