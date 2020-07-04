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Севастопольские бизнесмены всё ещё могут подать заявления на отсрочку арендных платежей госимущества

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:14 04.07.2020

Предпринимателям Севастополя продлили срок подачи заявлений на отсрочку или отмену арендных платежей госимущества на месяц.

В связи с многочисленными обращениями от арендаторов государственного имущества в адрес Департамента по имущественным и земельным отношениям просим вас продлить срок подачи заявлений на предоставление отсрочки и отмены аренды имущества до 31 июля 2020 года, — обратился к врио Губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву директор Департамента экономического развития города Денис Профатилов.

В настоящее время за такой мерой поддержки в Севастополе уже обратилось около 500 предпринимателей. Решение об отмене и отсрочке платы по договорам аренды земельных участков и имущества, находящегося в государственной собственности, принято для пострадавших во время противодействия распространению коронавируса отраслей экономики Севастополя.

Предлагаю поддержать. Некоторым предпринимателям требуется больше времени, чтобы собрать документы, — цитирует пресс-служба врио губернатора Михаила Развожаева.

Севастопольские бизнесмены всё ещё могут подать заявления на отсрочку арендных платежей госимущества

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