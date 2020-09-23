Севастопольские чиновники долго отвечают на запросы. Местные депутаты недовольны

Севастопольские депутаты намерены заставить чиновников быстрее отвечать на их запросы. В Заксобрание города внесен законопроект, предлагающий сократить срок рассмотрения депутатских запросов с 30 календарных до 14 рабочих дней.

Цель данного законопроекта – ускорить процесс предоставления ответов органами власти на депутатские запросы с тем, чтобы увеличить эффективность работы с обращениями граждан. К нам обращаются жители со своими проблемами, трудностями, первое наше действие – направить запрос в профильные ведомства, и мы вынуждены ждать ответ месяц, соответственно не можем оказать своевременную помощь гражданам, так как даже не знаем позицию органов исполнительной власти и то, какие шаги для решения той или иной проблемы предпринимаются или планируются, — цитирует пресс-служба одного из разработчиков законопроекта вице-спикер Заксобрания Илью Журавлева.

Ранее депутат от ЛДПР Артем Гордиенко, выступая на пленарном заседании Заксобрания заявил о том, что структурные подразделения Правительства Севастополя затягивают с ответами на депутатские обращения, зачастую не укладываются в сроки, а порой и вовсе не отвечают.