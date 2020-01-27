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Севастопольские депутаты намерены разобраться с застройкой улицы Репина
фото участка с портала объявлений о продаже недвижимости

Севастопольские депутаты намерены разобраться с застройкой улицы Репина

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:35 27.01.2020

Заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания по градостроительству и земельным вопросам Андрей Куринов намерен принять меры для прекращения уплотнительной застройки в районе улицы Репина, 18. Данный вопрос, сообщает «Севастопольская газета», депутат вынес на рассмотрение профильного комитета.

Ко мне обратились жители улицы Репина, 18. В непосредственной близости от их придомовой территории нарезали несколько земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, хотя это исторически сложившийся район многоквартирной застройки, — цитирует «СГ» парламентария.

Жители, объяснил депутат,  забили тревогу, обнаружив объявление о продаже одного из участков в Интернет. Участки нарезаны не только у жилого дома, но и у школы №24. Уплотнительная застройка, считает Андрей Куринов, не только ущемит интересы жителей микрорайона, но и создаст дополнительную нагрузку на коммунальные сети.

По итогам заседания комитета, принято решение провести расширенное заседание комитета по градостроительству и земельным вопросам, пригласив на него представителей Департамента имущества и земельных отношений, Департамента градостроительства и архитектуры и Севреестра.

Участок на ул.Репина продается за шесть миллионов рублей.

Севастопольские депутаты намерены разобраться с застройкой улицы Репина

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