Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольские дольщики, обманутые застройщиками ещё при Украине, получили квартиры

crimeapress_news

реклама в крыму
Севастопольские дольщики, обманутые застройщиками ещё при Украине, получили квартиры
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские дольщики, обманутые застройщиками ещё при Украине, получили квартиры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:37 22.01.2021

В Севастополе в эксплуатацию сданы два корпуса 10-этажного дома по улице Корчагина ЖК «Омега-2». Квартиры получили обманутые еще в 2008 году дольщики.

  • Строительство объекта в микрорайоне «Омега-2а» на улице Корчагина было приостановлено украинским застройщиком «Югмонолитспецстрой» в 2008 году. В отношении компании была начата процедура банкротства. В реестре требований кредиторов оказалось 125 человек.
  • В сентябре 2017 года Арбитражный суд Севастополя удовлетворил заявление о намерении компании «ИнтерСтрой» приобрести права застройщика на объекты незавершенного строительства. За застройщиком была закреплена обязанность по достройке трех корпусов объекта с передачей квартир обманутым дольщикам, а также 4% от общей площади объекта — Правительству Севастополя для удовлетворения социальных нужд горожан.

Первый корпус был введен в строй в июле 2019 года. Сейчас обязательства перед обманутыми дольщиками и городом выполнены в полном объеме. Вопрос удалось решить при активном участии Департамента капитального строительства города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Севастопольские дольщики, обманутые застройщиками ещё при Украине, получили квартиры

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.