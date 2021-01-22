Севастопольские дольщики, обманутые застройщиками ещё при Украине, получили квартиры

В Севастополе в эксплуатацию сданы два корпуса 10-этажного дома по улице Корчагина ЖК «Омега-2». Квартиры получили обманутые еще в 2008 году дольщики.
- Строительство объекта в микрорайоне «Омега-2а» на улице Корчагина было приостановлено украинским застройщиком «Югмонолитспецстрой» в 2008 году. В отношении компании была начата процедура банкротства. В реестре требований кредиторов оказалось 125 человек.
- В сентябре 2017 года Арбитражный суд Севастополя удовлетворил заявление о намерении компании «ИнтерСтрой» приобрести права застройщика на объекты незавершенного строительства. За застройщиком была закреплена обязанность по достройке трех корпусов объекта с передачей квартир обманутым дольщикам, а также 4% от общей площади объекта — Правительству Севастополя для удовлетворения социальных нужд горожан.
Первый корпус был введен в строй в июле 2019 года. Сейчас обязательства перед обманутыми дольщиками и городом выполнены в полном объеме. Вопрос удалось решить при активном участии Департамента капитального строительства города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
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