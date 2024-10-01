Севастопольские губернаторские школьные трудовые отряды подвели итоги трудового лета

В Севастопольской детской школе искусств состоялось торжественное закрытие трудового сезона Губернаторских школьных трудовых отрядов. В честь закрытия третьего трудового семестра, наградили лучших бойцов, командиров и комиссаров, лучшие отряды, пресс-службы и победителей различных конкурсов. Всего этим летом свой первый трудовой опыт в составе трудовых отрядов получили более 2200 школьников.
Этим летом ребята трудились в своих школах, помогали в библиотеках и музеях, благоустраивали общественные пространства вместе с «Парками и скверами», выращивали саженцы с сотрудниками Дирекции ООПТ и лесного хозяйства. Впервые школьники прошли трудовой семестр в «Сеавтодоре» и «Севэлектроавтотрансе». Был и первый опыт в IT-сфере: 50 ребят работали в «Промсвязьбанке».
Я рад, что из года в год растет количество школьников, которые присоединяются к движению ГШТО. Мы стараемся увеличивать количество рабочих мест и разнообразие направлений работы. На последней встрече школьники рассказали, что хотят попробовать свои силы на телевидении. Поэтому мы решили, что следующим летом ребята смогут трудоустроиться еще и на «Севастопольскую телерадиокомпанию», – отметил губернатор Михаил Развожаев.
Итоги третьего трудового семестра следующие:
- Лучший губернаторский школьный трудовой отряд: «Айсберг».
- Лучший командир ГШТО: Альбина Гусева.
- Лучший комиссар ГШТО: Елена Маркина.
- Лучший боец ГШТО: Анна Девятловская.
- Лучшая пресс-служба ГШТО: «Сокол».
- Лучшие активисты ГШТО в медиа-направлении: Ярослав Моногаров, Максим Сидоров и Дарья Беллер.
Губернаторские школьные трудовые открыли свои двери для тысячи подростков четыре года назад. За этот период времени направление масштабируется, увеличивается количество кураторов ГШТО, с каждым годом растет количество трудоустроенных подростков, новые работодатели. При поддержке Правительства Севастополя, Фонда президентских грантов, реализуются профориентационные, мотивационные, образовательные мероприятия, – отмечает руководитель севастопольского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Дарья Денисова.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму