Севастопольские губернаторские школьные трудовые отряды подвели итоги трудового лета

В Севастопольской детской школе искусств состоялось торжественное закрытие трудового сезона Губернаторских школьных трудовых отрядов. В честь закрытия третьего трудового семестра, наградили лучших бойцов, командиров и комиссаров, лучшие отряды, пресс-службы и победителей различных конкурсов. Всего этим летом свой первый трудовой опыт в составе трудовых отрядов получили более 2200 школьников.

Этим летом ребята трудились в своих школах, помогали в библиотеках и музеях, благоустраивали общественные пространства вместе с «Парками и скверами», выращивали саженцы с сотрудниками Дирекции ООПТ и лесного хозяйства. Впервые школьники прошли трудовой семестр в «Сеавтодоре» и «Севэлектроавтотрансе». Был и первый опыт в IT-сфере: 50 ребят работали в «Промсвязьбанке».

Я рад, что из года в год растет количество школьников, которые присоединяются к движению ГШТО. Мы стараемся увеличивать количество рабочих мест и разнообразие направлений работы. На последней встрече школьники рассказали, что хотят попробовать свои силы на телевидении. Поэтому мы решили, что следующим летом ребята смогут трудоустроиться еще и на «Севастопольскую телерадиокомпанию», – отметил губернатор Михаил Развожаев.

Итоги третьего трудового семестра следующие: