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Севастопольские губернаторские школьные трудовые отряды работают в «Севэлектроавтотрансе»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские губернаторские школьные трудовые отряды работают в «Севэлектроавтотрансе»

Опубликовал: news-parser в Севастополь 11:42 09.06.2026

В рамках программы Губернаторских школьных трудовых отрядов 20 учеников Севастополя трудятся на предприятии ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

Первая группа из 10 ребят работает с 1 по 11 июня, вторая — с 16 по 26 июня.

Рабочий день организован с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00. Школьники официально трудоустроены и задействованы в благоустройстве территории, а также выполняют работы по делопроизводству.

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Для многих из них это первый трудовой опыт, который позволяет познакомиться с рабочими профессиями и получить новые навыки. На предприятии отмечают, что привлечение школьников к временной занятости помогает формировать ответственное отношение к труду и дает возможность провести летние каникулы с пользой.

источник: Правительство Севастополя

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