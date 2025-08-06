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Севастопольские губернаторские школьные трудовые отряды участвуют в трудовом проекте «Алабуга ТОП»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские губернаторские школьные трудовые отряды участвуют в трудовом проекте «Алабуга ТОП»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:58 06.08.2025

Всероссийский трудовой проект «Алабуга ТОП» был впервые реализован Российскими студенческими отрядами в прошлом году и уже в этим летом проект принял в четыре раза больше участников. Это комплексная программа, нацеленная на всестороннее развитие подростков, включая трудовое воспитание и формирование профессиональных навыков.

Школьники не только проводят летние каникулы с пользой, но и знакомятся с предприятием и получают возможность дальнейшего обучения и трудоустройства в особой экономической зоне.

Уверена, что трудовое лето для школьников проходит с большой пользой. Ребята получают первый профессиональный опыт, обретают новые знакомства и расширяют кругозор. Благодаря таким проектам у подростков появляется понимание ценности труда и появляется интерес к будущей профессиональной деятельности. Наши ребята точно знают, что труд – крут!, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Участие в трудовых отрядах помогает школьникам развивать ответственность, трудовую дисциплину и умение работать в команде. Это важный этап социализации, который формирует понимание ценности труда и стимулирует интерес к будущей профессиональной деятельности.

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В этом году в Республику Татарстан отправились три сводных и два губернаторских школьных трудовых отряда из Севастополя. «Алабуга ТОП» проходит в три потока в июне, июле и августе. Под руководством наставников из студенческих отрядов ребята поддерживают порядок в жилых помещениях и прилегающей территории, а также принимают участие в творческих и спортивных мероприятиях.

Накануне прошло закрытие 2-го этапа проекта. На протяжении всего месяца сводный отряд «Молодежь 92» занимал призовые места в различных конкурсах и фестивалях. Бойцы Софья Ходина и Михаил Гарбарук стали Вице Мисс и Мистер «Алабуга ТОП». По итогам 2-го этапа севастопольский отряд «Молодежь 92» стал лучшим трудовым отрядом по комиссарской деятельности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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