Севастопольские кадровый центр и колледжи объединились ради карьерного старта студентов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские кадровый центр и колледжи объединились ради карьерного старта студентов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:37 07.11.2025

В Кадровом центре «Работа России» Севастополя прошел круглый стол «Студенческой молодежи — карьерный старт!». Встреча собрала представителей колледжей, техникумов,  службы занятости, департамента труда и социальной защиты населения, департамента образования и науки, чтобы обсудить, как помочь молодым людям сделать первые шаги в профессию и остаться работать в родном городе.

Круглый стол стал продолжением диалога, начатого ранее с вузами. Главная цель — выстроить системное сотрудничество между Кадровым центром, учебными заведениями и работодателями для подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда Севастополя.

В ходе обсуждения участники затронули темы прогнозирования кадровых потребностей города, развития целевого обучения, создания базы резюме студентов на портале «Работа России», а также организации практик и стажировок. Эти меры помогут студентам не только определиться с направлением карьеры, но и получить реальный опыт еще во время учебы.

Сегодня особенно востребованы рабочие профессии. Наша задача — помочь ребятам понять, где они смогут применить свои знания и какие перспективы открывает выбранная специальность. В 2025 году в рамках проекта кадрового центра «День выпускника»  более 160 студентов прошли профтестирование. Нами организовано 34 стажировки, а каждый второй выпускник, обратившийся в службу занятости, уже нашел работу по своей профессии, – подчеркнула директор Кадрового центра Севастополя Светлана Рендак.

Начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Анна Аксенова отметила:

Мы регулярно проводим Дни открытых дверей в колледжах и техникумах и видим, как важно знакомить студентов с работодателями еще на этапе поступления. Совместные ярмарки вакансий с Кадровым центром помогут будущим специалистам заранее увидеть, где их ждут.

Итогом встречи стало формирование плана мероприятий между Кадровым центром Севастополя и организациями среднего профессионального образования по профориентации и трудоустройству молодых специалистов.

Круглый стол прошел в рамках национального проекта «Кадры», направленного на развитие человеческого потенциала, повышение качества подготовки специалистов и поддержку занятости молодежи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

