Севастопольские медики уверены: перепись населения позволит оценить нагрузку на врачей

В России продолжается перепись населения, которая продлится до 14 ноября. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, по всей стране объявлена нерабочая неделя – с 30 октября по 7 ноября. Для того, чтобы в это время минимизировать контакты и остановить волну распространения инфекции, пройти перепись можно дистанционно.

Обезопасить себя и своих близких можно, заполнив переписной лист на портале госуслуг до 8 ноября. Необходимо авторизоваться на сайте, выбрать услугу «Пройти перепись населения» и заполнить ответы на вопросы. После этого на почту и мобильный телефон придет QR-код, который можно предъявить переписчику.

Переписчики также будут ходить по домам, имея при себе средства индивидуальной защиты. Но QR-код позволит минимизировать контакты и значительно сократить время переписи домохозяйства.

Как отмечают медики, несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку в городе, перепись необходима для правильного планирования в сфере здравоохранения.

Перепись населения позволит нам оценить реальную нагрузку на врачей и, что немаловажно, на оборудование. Сегодня больше людей обращаются в медицинские учреждения в плановом и экстренном порядке, нагрузка увеличивается год от года. Нынешняя перепись даст ещё более реальную статистику. В свою очередь, это позволит нам сделать организационные выводы – определить, нужно ли закупать новую тяжёлую технику, нужны ли новые медучреждения, кроме тех, что строятся в рамках ФЦП и программы модернизации первичного звена, и так далее, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Андрея Коситченкова.

Напомним, в этом году Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Переписаться севастопольцы могут в нескольких форматах – на госуслугах, на переписных участках, дождавшись переписчика дома или в отделениях МФЦ, где помогать заполнять переписные листы будут волонтеры.