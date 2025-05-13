Севастопольские медсёстры получили почетные награды к международному Дню медицинской сестры

В честь международного Дня медицинской сестры медсетрам Севастополя вручили почетные награды – грамоты и благодарственные письма Правительства Севастополя и департамента здравоохранения.

Ваша самоотверженность, профессионализм и готовность прийти на помощь в любой ситуации заслуживают самого глубокого уважения, а в условиях пандемии COVID-19 роль медицинских сестёр стала особенно значимой. Вы находились на переднем крае борьбы с болезнью, заботились о пациентах круглосуточно, поддерживали моральный дух врачей и помогали больным вернуться к нормальной жизни, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

На данный момент в севастопольском здравоохранении трудятся более 2300 медицинских сестер. Это самая многочисленная категория работников.

Новые кадры для этой профессии готовит колледж имени Жени Дерюгиной: ежегодно оттуда выпускаются более 200 молодых специалистов.

Медицинским сестрам необходимо постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки, осваивать новые технологии и методы лечения, чтобы эффективно справляться с возрастающей нагрузкой и сложностью заболеваний.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя