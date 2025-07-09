Севастопольские молодожёны стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля

В День семьи, любви и верности, в Национальном центре «Россия» стартовал II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Пара из Севастополя зарегистрировала брак в первый день фестиваля. Масштабный праздник любви и семейных традиций проходит с 8 по 10 июля, в эти дни зарегистрируют браки более 200 пар из всех регионов страны.

Севастопольцы Федор Быковский и Ирина Нагибина стали супругами на фестивале. Жених — потомственный военный, инженер Авиационного Комплекса, служит в 318 Отдельном смешанном авиационном полку. Невеста — госслужащий, главный специалист-эксперт департамента финансов. Молодые севастопольцы решили пожениться в Москве, ведь с российской столицей у жениха и невесты связаны яркие воспоминания: Федор принимал участие в Параде Победы на Красной площади в 2021 году, а Ирина представляла Севастополь на Международной выставке-форуме «Россия».

Это было очень волнительно, эмоционально, мы в полном восторге. Замечательное мероприятие и мы очень рады, что выпал шанс принять в нем участие. Для крепкой семьи самое главное взаимопонимание, любовь и верность друг другу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя молодоженов.

Важным событием фестиваля стала передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Эта традиция была заложена еще на Выставке «Россия»: огонь привезли из Мурома — одного из древнейших городов России, где жили святые Петр и Феврония, ставшие многовековым символом любви и верности. Все это время огонь бережно хранился в лампаде в ЗАГСе на ВДНХ.

Напомним, Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя