Севастопольские музеи в новогодние праздники посетили 210 тысяч человек

В период новогодних праздников 2026 года Севастополь принял более 9,4 тысячи туристов, что на 18% превышает показатель прошлого года. За это время музеи и другие достопримечательности города посетило свыше 210 тысяч экскурсантов.

Туристско-информационные центры (ТИЦ) города с 2 по 11 января оказали консультации 766 посетителям, что на 17% больше, чем в прошлом году. За 12 праздничных дней специалисты ТИЦ провели 23 экскурсии.

Наибольшей популярностью пользовались обзорные экскурсии по городу, автобусные туры и исторические квесты. Гости и жители чаще всего интересовались праздничными мероприятиями, основными достопримечательностями, экскурсионными программами, а также сувенирной продукцией и местной кухней. Кроме того, повышенный интерес вызвали места для фотосессий, расписание общественного транспорта и маршруты Большой Севастопольской тропы.

