Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольские музеи в новогодние праздники посетили 210 тысяч человек
Новости Республики
Севастопольские музеи в новогодние праздники посетили 210 тысяч человек
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские музеи в новогодние праздники посетили 210 тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:48 25.01.2026

В период новогодних праздников 2026 года Севастополь принял более 9,4 тысячи туристов, что на 18% превышает показатель прошлого года. За это время музеи и другие достопримечательности города посетило свыше 210 тысяч экскурсантов.

Туристско-информационные центры (ТИЦ) города с 2 по 11 января оказали консультации 766 посетителям, что на 17% больше, чем в прошлом году. За 12 праздничных дней специалисты ТИЦ провели 23 экскурсии.

Узнайте больше:  Севастополь: передать показания счетчиков, не выходя из дома, можно через «Госуслуги. Дом»

Наибольшей популярностью пользовались обзорные экскурсии по городу, автобусные туры и исторические квесты. Гости и жители чаще всего интересовались праздничными мероприятиями, основными достопримечательностями, экскурсионными программами, а также сувенирной продукцией и местной кухней. Кроме того, повышенный интерес вызвали места для фотосессий, расписание общественного транспорта и маршруты Большой Севастопольской тропы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.