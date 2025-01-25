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Севастопольские нотариусы поделились опытом с коллегами из Нотариальной палаты Запорожской области﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Севастопольские нотариусы поделились опытом с коллегами из Нотариальной палаты Запорожской области﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:21 25.01.2025

В Нотариальной палате города Севастополя два дня, 20 и 21 января, работали коллеги из Нотариальной палаты Запорожской области.

Рабочая поездка была организована по приглашению руководителя севастопольского нотариата Ольги Каленкович с целью обмена опытом построения работы нотариальной палаты по всем направлениям деятельности. Сотрудники аппарата севастопольской палаты детально посвятили запорожских коллег в особенности ведения делопроизводства, хозяйственной деятельности, исполнения уставных функций нотариальной палаты, деятельности в сфере ПОД/ФТ, кадрового, воинского учета в организации и другое, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя. 

 

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