Севастопольские нотариусы поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

День Победы — это особенный праздник для каждого!

Это день, когда каждого россиянина переполняют чувства радости и скорби, гордости и патриотизма, чувство глубокой благодарности ко всем ветеранам и труженикам тыла, всем, кто немыслимой ценой завоевывал свободу и мир для всего человечества.

Представители нотариального сообщества города Севастополя каждый год накануне Дня Победы проводят благотворительную акцию — поздравляют ветеранов с праздником и дарят им подарки.

Этот год особенный для всех нас, исполнилось 80 лет со Дня Победы во Второй Мировой войне — Победы над фашизмом!

Много тёплых слов звучит в адрес ветеранов каждый год, но словами невозможно выразить то чувство благодарности и уважения, которое живет в наших сердцах.

К сожалению, течение жизни неумолимо и с каждым годом остается все меньше здравствующих свидетелей Великой Отечественной войны. Поэтому возможность пообщаться с ветеранами, окунуться в историю, является подарком уже сама по себе.

За годы проведения благотворительной акции ко Дню Победы, нотариусы Севастополя познакомились с ветеранами, а с некоторыми даже сдружились. Ветераны — это совершенно удивительные люди! Не смотря на весьма преклонный возраст, каждый из них восхищает жизнелюбием! Некоторые до сих пор ведут по-возрасту активную общественную жизнь, участвуют в движении по сохранению памяти о подвигах партизан и военно-служащих Красной Армии, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Один из таких примеров — супруги Мельничук, нотариусы Севастополя побывали у них в гостях 8 мая. Евгений Борисович и Елена Петровна не один десяток лет вместе, но не потеряли тепла и нежности друг к другу. Рассказывая о движении партизанов в Крыму во время войны, о послевоенном времени, о том как, сколько и где мемориальных досок по всему Крыму они помогли установить, сияют энтузиазмом. Последняя, установленная с их участием, мемориальная доска была установлена в прошлом году в районе села Камышлы. Супруги Мельничук все памятники устанавливают за свои и собранные благотворительные средства, чтобы мы с вами и наши дети не забывали о подвигах советских людей. Этой идеей они горят всю свою совместную жизнь!

В этом году севастопольские нотариусы поздравили Михаила Степановича Латоху, Валентину Тимофеевну Сергушкину, Валентину Леонидовну Копосову и супругов Евгения Борисовича и Елену Петровну Мельничук.

Прочитать о том, как война прошла через жизни севастопольских ветеранов можно в статьях, опубликованных ранее: «Герои среди нас!», «Севастопольские нотариусы поздравили ветеранов с Днём Победы!»

Каждый раз, слушая рассказы свидетелей войны, совершенно чётко понимаешь — мы не имеем права это забыть!

Спасибо вам, дорогие ветераны, за то что выстояли, смогли, победили! Мы перед вами в неоплатном долгу!