 Севастопольские огнеборцы ликвидировали крупное возгорание сухой растительности в Нахимовском районе

В субботу вечером (в 20 часов) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в Нахимовском районе, по улице Каменистая горит сухая растительность.

К месту сразу же выдвинулось два отделения 2-й пожарно-спасательной части, одно отделение 1-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения. По прибытии подразделения к месту происшествия было установлено, что происходит горение травы и кустарника на открытой территории, имеется угроза распространения пламени на жилые постройки, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

В 20:25 пожарные смогли локализовать пожар. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

Благодаря слаженным и умелым действиям личного состава пожарных частей под руководством службы пожаротушения пожарные отстояли в борьбе с огнем имущество граждан города, дома не пострадали. Погибших, пострадавших нет. Ликвидировали открытое горение огнеборцы — в 20:28 Полная ликвидация пожара произведена в 21:18, — подчеркнули в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.