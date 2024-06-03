Севастопольские оперативники задержали наркоторговца. Отправится в колонию лет эдак… на двадцать

Севастопольские оперативники задержали подозреваемый в незаконном обороте наркотического средства «альфа-PVP» в особо крупном размере.

Была получена информация о том, что 26-летний местный житель может быть причастен к сбыту наркотических средств на территории Севастополя и может хранить их по месту жительства. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан в г. Симферополе, где арендовал квартиру для занятия преступной деятельностью. В ходе обыска в указанной квартире сотрудниками полиции обнаружены: таблетки, являющиеся наркотическим средством МДМА массой около 1 грамма, порошкообразное вещество белого цвета, являющееся метадоном массой более 1 грамма, а также наркотическое средство альфа-PVP массой более 240 граммов, что является особо крупным размером, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Кроме того, в настоящее время установлена причастность подозреваемого к незаконному сбыту на территории Ленинского района марихуаны массой около 1,3 килограмма, что является крупным размером наркотического средства.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы.