Севастопольские педагоги по «Труду (технологии)» проходят повышение квалификации

Учебный предмет «Труд (технология)» появился во всех российских школах с 1 сентября 2024 года. Согласно изменениям в Закон «Об образовании в Российской Федерации» он стал обязательным для учеников с 1-го по 9-й классы.

Младшие школьники на уроках труда научатся работать с различными материалами (бумага, картон, пластичные и природные материалы, ткани, пластик, поролон, фольга). Для основной школы предусмотрены такие модули, как «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Робототехника».

В связи с введением такого модуля как «Робототехника» в Севастополе проходят мастер-классы для преподавателей с использованием новых конструкторов. Обучение педагогов происходит в рамках подписанного соглашения между Правительством Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Школа Робототехники СПб».

Мы на безвозмездной основе будем в течение этого года готовить педагогов к преподаванию дисциплины в новом формате, учить пользоваться современным оборудованием. Начнем с вводного курса по повышению квалификации преподавания урока с учетом новых подходов, потом перейдем к модулю робототехника и предметно будем учиться программировать, собирать конструкторы. Дальше постепенно познакомимся со всем оборудованием, которое теперь будет использоваться в программе урока. Уже во втором полугодии этого года школьники начнут изучать робототехнику в рамках предмета «Труд», поэтому заранее мы помогаем готовить педагогов. Мастер-классы проходят в небольших группах. Нам важно, чтобы каждый педагог подержал в руках конструктор и понял, как все работает. Мы обучим педагогов всех школ города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя отдела по развитию комплексных образовательных проектов ООО «Школа робототехники СПб» Екатерину Сидорину.

Сотрудничество направлено на модернизацию технологического образования в школах, совершенствование методов обучения по учебному предмету «Труд (технология)».

Основные преимущества новой программы предмета «Труд (технология)» заключаются в приобретении базовых навыков работы с разными материалами, знакомстве с миром профессий и самоопределении. Особое внимание будет уделено черчению и графической грамоте, а также введены разделы о беспилотных летательных аппаратах в модуле «Робототехника». Данные изменения в программе труда позволят детям получить новые знания и умения, которые могут пригодиться им в будущем, в реальной жизни, – говорит заместитель директора Департамента образования и науки города Севастополя Елена Андрус.

Тема «Мир профессий» добавлена в каждый учебный модуль. Знакомство с востребованными на современном рынке труда профессиями и специальностями поможет ребятам определиться с дальнейшим выбором трудовой деятельности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя