Севастопольские пиротехники МЧС России одновременно уничтожили пять авиабомб

76 лет прошло со дня Победы Советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Однако на русских землях, в том числе и в Севастополе, продолжают находить взрывоопасные находки – авиабомбы в том числе. Сделать всё, чтобы ни одна из них не причинила вреда жителям и гостям города, не нанесла урона инфраструктуре – главная задача пиротехников севастопольского чрезвычайного ведомства. Выполнять её день ото дня помогают высокий профессионализм, слаженная работа и передовое оснащение.

Очередная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны состоялась 25 мая. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили пять авиационных бомб: две SC-50, две SD-50 производства Германии, а также одну АО-2,5, стоявшую на вооружении Красной армии. Общий вес боеприпасов – более 200 килограммов, масса их взрывчатого вещества – свыше 80-ти килограммов в тротиловом эквиваленте, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Опасные находки были обнаружены накануне: немецкие – в лесном массиве в районе Мекензиевых гор, советская – недалеко от 30-й береговой батареи. Тип и состояние взрывателей позволяли выполнить перевозку. С соблюдением всех требований безопасности бомбы были вывезены на полигон, где успешно уничтожены.

Всего в мероприятиях по ликвидации боеприпасов было задействовано 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек личного состава и 2 единицы техники. С начала 2021 года силами пиротехников МЧС России по городу Севастополю обнаружено и обезврежено более 800 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе