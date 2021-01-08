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Севастопольские полицейские нагрянули в реабилитационные центры

Севастопольские полицейские нагрянули в реабилитационные центры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя | Новости сегодня Севастополь 14:13 08.01.2021

В составе межведомственной рабочей группы сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю проверили городские организации, оказывающие услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых.

Во время проведенных мероприятий все реабилитанты проверены сотрудниками полиции по имеющимся учетам МВД России, с ними проведены профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний, связанных с нарушением общественного порядка и общественной безопасности. На территории реабилитационных центров рабочая группа провела проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе в миграционной сфере. В результате проведенных проверочных мероприятий нарушений не выявлено, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Севастопольские полицейские нагрянули в реабилитационные центры

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