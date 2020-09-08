 Севастопольские полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Семья»

Севастопольские полицейские провели профилактическое мероприятие, целью которого стало выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкоголя, наркотических средств, выявления правонарушений и преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них. В операции «Семья», которая длилась всю неделю, приняли участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, наркоконтроля и других служб УМВД России по г. Севастополю, а также территориальные комиссии по делам несовершеннолетних.

За время проведения операции сотрудники полиции составили 65 административных материалов. Было выявлено 33 факта неисполнения родителями обязанностей по воспитанию своих детей, родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Кроме того, в рамках проводимых мероприятий сотрудниками полиции совместно с представителями органов профилактики проверены по месту жительства семьи и несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

В полиции подчеркнули, что продолжат проведение профилактики правонарушений среди подростков.