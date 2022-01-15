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Севастопольские полицейские разыскали пропавшую без вести несовершеннолетнюю Диану Гордиенко
Фото: МВД по РК

Севастопольские полицейские разыскали пропавшую без вести несовершеннолетнюю Диану Гордиенко

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:26 15.01.2022

В Севастополе нашли 14-летнюю Дашу Гордиенко. Напомним, она ушла из дома «в школу» 27 декабря. На протяжении двух недель её местонахождение оставалось неизвестным. На розыск несовершеннолетней были ориентированы сотрудники уголовного розыска и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Севастополю. В поисках принимал участие волонтеры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, благодаря тщательно проведённой работе с кругом общения пропавшего подростка, оперативникам удалось установить местонахождение Дианы Гордиенко. Оказалось, что всё время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. По словам пенсионера, он приютил девочку на некоторое время после её настойчивых просьб. Причиной ухода из дома, как рассказала сама несовершеннолетняя, стали внутрисемейные конфликты и отсутствие взаимопонимания с матерью, — сообщили в севастопольской полиции.

Для оказания необходимой помощи педагогами и психологами Диана Гордиенко будет помещена в социальный приют для детей и подростков.

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В настоящее время сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента. Предварительно установлено, что за время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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