Севастопольские предприниматели могут подать заявку на предоставление финансовой поддержки до 1 декабря

На заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили продление сроков подачи заявок и предоставления отчётности по финансовой поддержке предпринимателей туристской отрасли.

В связи с продлением сроков подачи заявок на получение поддержки до 1 декабря 2023 года становится необходимым также продлить сроки предоставления отчётности, подтверждающей сохранение численности персонала. Для получателей поддержки, которые подали заявки до 16 ноября 2023 года, новый срок подачи отчётности – 1 декабря 2023 года. Для тех, кто подал заявку после 16 ноября, срок продлевается до 20 декабря. Кроме того, для получателей поддержки, которые подали заявку после 16 ноября этого года, обязательство о сохранении регистрации в налоговом органе Севастополя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя также продлевается до 20 декабря 2023 года. Это означает, что предприниматели обязуются не закрываться до этого периода, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития Дениса Профатилова.

На сегодняшний день поддержку получили уже 872 заявителя на общую сумму более 319 миллионов рублей.

Общая сумма, предусмотренная по данной мере поддержки, – 543 миллиона 300 тысяч рублей. На рассмотрении сегодня находится 141 заявка на сумму более 28 миллионов, — отмечает Денис Профатилов.

В ходе заседания также отметили, что условием поддержки является сохранение 80% сотрудников в период с 1 октября 2022 года до 1 октября 2023 года.

Подать заявку на получение финансовой поддержки предприниматели могут за несколько минут на сайте севастопольского центра «Мой бизнес».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя