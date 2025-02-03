Севастопольские предприниматели продолжают участвовать в ликвидации последствий ЧП в Керченском заливе

Комментарий уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Ильи Пестерникова:

Предприниматели Севастополя продолжают активно участвовать в ликвидации последствий ЧП в Керченском заливе.

Предприятия направляют на пляжи бригады для очистки побережья от мазута, а также рабочих, которые выполняют тяжёлые работы по погрузке мешков с загрязнённым грунтом.

Представители бизнес-сообщества города приобрели чай, кофе, печенье, пряники, стаканы и бутилированную воду для волонтёров, участвующих в очистке городских пляжей. Некоторые предприниматели выделили средства на покупку термопотов и удлинителей, чтобы обеспечить всех добровольцев горячим питьём.

Предприятия общественного питания организовали горячие обеды для добровольцев. В меню — пельмени, лагман, плов и пицца.

Один из предпринимателей установил розетку в Голубой бухте. Теперь в этом месте есть электричество.

Для координации действий по организации питания был создан специальный чат, где предприниматели обмениваются опытом.

Кроме того, были закуплены мусорные пакеты, перчатки, маски и защитные очки для тех, кто непосредственно занимается уборкой мазута.

Одно из предприятий продолжает доставлять горячее питание в Севастопольский ветеринарный центр, где сотрудники и волонтёры заботятся о пострадавших птицах. Ещё одно предприятие принимает на передержку пернатых, которые уже прошли реабилитацию в этом центре. Для нужд центра предприниматели закупают все необходимые расходные материалы, средства и принадлежности для спасения птиц.

Уверен, что мы способны преодолеть любые трудности вместе. Предприниматели продолжают принимать участие в общем деле по ликвидации разлива мазута.

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