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Севастопольские предприниматели прошли курс повышения квалификации «Стратегическое управление»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские предприниматели прошли курс повышения квалификации «Стратегическое управление»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 20.05.2024

Севастопольский центр «Мой бизнес» организовал для предпринимателей города курс повышения квалификации «Стратегическое управление» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Программа обучения включала:

  • рассмотрение основных стратегий поведения руководителя в условиях меняющегося рынка;
  • анализ ситуации на рынке;
  • основы управления основными сферами деятельности компании: проектирование, производственные процессы, маркетинг;
  • целеполагание и планирование.

Стратегическое управление – основная компетенция современного бизнеса. Курс повышения квалификации по данному направлению – это отличная возможность изучить новые методики и стратегии, которые помогут улучшить управление бизнесом и вывести его на новый уровень развития, – отмечает директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Курс повышения квалификации «Стратегическое управление» прошли 20 предпринимателей, зарегистрированных на территории Севастополя. Все они получили удостоверения о повышении квалификации.

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Участники отметили высокое качество предоставления материала, организации занятий и индивидуальный подход к каждому слушателю. Особенно был отмечен практический подход на основе рабочих кейсов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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