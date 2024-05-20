Севастопольские предприниматели прошли курс повышения квалификации «Стратегическое управление»

Севастопольский центр «Мой бизнес» организовал для предпринимателей города курс повышения квалификации «Стратегическое управление» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Программа обучения включала:

рассмотрение основных стратегий поведения руководителя в условиях меняющегося рынка;

анализ ситуации на рынке;

основы управления основными сферами деятельности компании: проектирование, производственные процессы, маркетинг;

целеполагание и планирование.

Стратегическое управление – основная компетенция современного бизнеса. Курс повышения квалификации по данному направлению – это отличная возможность изучить новые методики и стратегии, которые помогут улучшить управление бизнесом и вывести его на новый уровень развития, – отмечает директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Курс повышения квалификации «Стратегическое управление» прошли 20 предпринимателей, зарегистрированных на территории Севастополя. Все они получили удостоверения о повышении квалификации.

Участники отметили высокое качество предоставления материала, организации занятий и индивидуальный подход к каждому слушателю. Особенно был отмечен практический подход на основе рабочих кейсов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя