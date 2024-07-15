Севастопольские работодатели подали более 250 заявок на целевое обучение

Более 250 заявок подали работодатели Севастополя на целевое обучение через портал «Работа России». По данным портала, одобрено 98% заявок по целевому обучению, включая предложения для 13% студентов, находящихся на этапе обучения, а также по квоте – 82,5%. Количество заявлений без учёта квоты составляет 4,5%.

Все предложения о целевом обучении размещались заказчиками обучения на единой цифровой платформе «Работа России». Специалисты службы занятости проверяли эти предложения и давали рекомендации, как их усовершенствовать, чтобы они заинтересовали абитуриентов. Больше всего заявок подано от учреждений сферы образования – 42%, здравоохранения – 25%, а также коммерческими организациями – 9,3%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяну Баринову.

Целевое обучение осуществляется на основании договора между абитуриентом или студентом и юрлицом, выступающим в роли заказчика. Благодаря такому подходу у молодых людей есть гарантия трудоустройства после окончания учебного заведения, а у работодателей – возможность сформировать перспективный кадровый резерв.

Напомним, в 2024 году впервые приём на целевое обучение организован с использованием единой цифровой платформы «Работа России». Данный сервис позволяет работодателям подавать заявки о приёме студентов на целевое обучение, а абитуриентам – посмотреть все имеющиеся предложения в любом регионе страны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя