Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольские работодатели подали более 250 заявок на целевое обучение
актуально в республике
Севастопольские работодатели подали более 250 заявок на целевое обучение
иллюстрация: pikist.com

Севастопольские работодатели подали более 250 заявок на целевое обучение

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:09 15.07.2024

Более 250 заявок подали работодатели Севастополя на целевое обучение через портал «Работа России». По данным портала, одобрено 98% заявок по целевому обучению, включая предложения для 13% студентов, находящихся на этапе обучения, а также по квоте – 82,5%. Количество заявлений без учёта квоты составляет 4,5%.

Все предложения о целевом обучении размещались заказчиками обучения на единой цифровой платформе «Работа России». Специалисты службы занятости проверяли эти предложения и давали рекомендации, как их усовершенствовать, чтобы они заинтересовали абитуриентов. Больше всего заявок подано от учреждений сферы образования – 42%, здравоохранения – 25%, а также коммерческими организациями – 9,3%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяну Баринову.

Целевое обучение осуществляется на основании договора между абитуриентом или студентом и юрлицом, выступающим в роли заказчика. Благодаря такому подходу у молодых людей есть гарантия трудоустройства после окончания учебного заведения, а у работодателей – возможность сформировать перспективный кадровый резерв.

Узнайте больше:  195 жителей Севастополя вступили в правоотношения с региональным Отделением СФР по обязательному социальному страхованию.

Напомним, в 2024 году впервые приём на целевое обучение организован с использованием единой цифровой платформы «Работа России». Данный сервис позволяет работодателям подавать заявки о приёме студентов на целевое обучение, а абитуриентам – посмотреть все имеющиеся предложения в любом регионе страны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.