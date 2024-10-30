Севастопольские родительские комитеты подали 18 проектов на конкурс общества «Знание»

Завершился прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ от общества «Знание». По итогам отбора родительские комитеты из 89 регионов России подали более 6 тыс. инициатив по развитию воспитательного пространства. Родители из Севастополя предложили на конкурс 18 проектов. Всех их ждет экспертная оценка, по результатам которой лучшие проекты получат денежные премии. Также благодаря конкурсному отбору, мамы и папы школьников из разных регионов России получили возможность реализовать свои проекты сразу по нескольким направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание. На проведение конкурса Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей.

Конкурс, организованный совместно с обществом «Знание» призван мотивировать родителей по всей стране участвовать во внеурочной работе школ. Очень важно развивать сотрудничество образовательных организаций и членов семей учеников. И родительские комитеты могут выступить инициаторами интересных и полезных форм досуга, различных проектов, раскрывающих таланты детей. Уверен, среди заявок, поступивших на конкурс, много таких проектов, которые отлично дополнят воспитательные программы школ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя министра просвещения Сергея Кравцова.

Победителей объявят на втором заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 20 ноября. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч, один миллион рублей и два миллиона рублей.

Этот проект дает нам возможность выстроить еще более эффективное взаимодействие с родительским сообществом. В совместной работе мы видим большой потенциал, поскольку все стороны заинтересованы в том, чтобы у подрастающих поколений становилось еще больше возможностей для развития, чтобы они росли гармонично развитыми личностями. Мы внимательно проанализируем поступившие заявки на конкурс и будем работать над тем, чтобы лучшие инициативы и практики были масштабированы на всю страну. Победителей конкурса мы объявим совсем скоро – на втором заседании Всероссийского родительского комитета, который пройдет в Подмосковье, – говорит генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета. В состав ВРК вошли 53 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию.