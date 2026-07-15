Севастопольские семьи направили на обучение детей в 2026 году более 138 млн рублей маткапитала

В разгар работы приемных комиссий севастопольские родители стали чаще задумываться об оплате образования ребенка за счет средств материнского капитала. С начала 2026 года региональное Отделение СФР одобрило более 2,2 тысячи заявлений по этому направлению.

Севастопольцы направляют маткапитал на оплату детских садов, автошкол, колледжей, вузов, а также на проживание в студенческих общежитиях. В этом году наибольшим спросом у абитуриентов пользуются средние специальные учебные заведения — техникумы и училища.

Потратить средства маткапитала на оплату среднего и высшего образования можно с момента, когда ребенку, в связи с рождением которого был выдан сертификат, исполнится три года. Исключение из этого правила — оплата детских садов и ясель. В этом случае материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения малыша.

На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, а организация или индивидуальный предприниматель, оказывающий образовательные услуги, должны находиться на территории России и иметь лицензию.

Чтобы оплатить обучение, владельцу сертификата необходимо заключить договор с учебным заведением, а затем подать заявление в Отделение СФР. Сделать это можно тремя способами: через госуслуги, в любом МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР. После одобрения заявления фонд перечислит средства на счет образовательной организации в течение 5 рабочих дней.

У севастопольцев есть возможность подать заявление непосредственно в учебном заведении — организация сама передаст данные о договоре в Соцфонд. Если же вы подаете заявление через госуслуги, важно внимательно проверить корректность номера и даты договора, — пояснила управляющий Отделением СФР по Севастополю Елена Гайворонская.

За подробной информацией обращайтесь в единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-00-01.

Режим работы региональной линии: понедельник–четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45. Звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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