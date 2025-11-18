Севастопольские семьи пользуются услугой проката предметов первой необходимости для новорожденных

С полным перечнем вещей можно ознакомиться на сайте департамента труда и социальной защиты населения.

молодые семьи (семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет включительно) или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно;

женщины с детьми в возрасте до 1,5 лет, не состоящие в браке;

семьи с детьми в возрасте до 1,5 лет, где один или оба супруга обучаются в Севастополе очно;

многодетные семьи с детьми в возрасте до 1,5 лет;

семьи с детьми-инвалидами до 1,5 лет;

малоимущие семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет;

приемные семьи и семьи, воспитывающие детей в возрасте до 1,5 лет под опекой;

семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной семье принимают (принимали) участие в СВО, обеспечении выполнения боевых задач в ходе СВО, имеющие в своем составе детей в возрасте до 1,5 лет.

В рамках нацпроекта «Семья» на сегодняшний день такой мерой воспользовались 889 семей. Важно отметить, что поддержку могут получить только граждане, постоянно проживающие на территории Севастополя. Вещи предоставляются бесплатно во временное пользование сроком до 6 месяцев. Если семья нуждается в дальнейшем использовании предметов, срок договора может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев», — рассказала директор Центра социальной помощи семье и детям Ирина Мочалова.

Для получения вещей один из родителей подает в Центр социальной помощи семье и детям письменное заявление и согласие на обработку персональных данных, а также предъявляет следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя и супруга (супруги) заявителя, и документ, подтверждающий их место жительства;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя и подтверждающий его полномочия (в случае обращения представителя).

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней со дня его поступления.

Для предоставления услуги необходимо обращаться в отделения Центра социальной помощи семье и детям по адресам: ул. Пушкина, д. 18; ул. Н. Музыки, д. 30; ул. Курчатова, д. 11; ул. Умрихина, д. 3; ул. Льва Толстого, д. 32. Время работы: пн–чт — с 8:00 до 17:00, пт — с 8:00 до 15:45. Контактный телефон: 54-21-99.

А также по адресу: ул. Пожарова, д. 28-а. Время работы: пн–вс — с 8:00 до 20:00. Контактный телефон: 55-07-23.

Напомним, нацпроект «Семья» реализуется с начала 2025 года. Его главная цель — увеличение числа семей с детьми, укрепление здоровья и повышение благополучия семей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя