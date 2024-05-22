Севастопольские школьники приняли участие в открытом уроке Всероссийского проекта «Цифровой ликбез»

В гимназии № 24 для учеников 10-го класса прошёл открытый урок «Цифровой ликбез от Авито». Целью урока является повышение уровня цифровой грамотности и приобретение навыков совершения безопасных сделок в Интернете.

В ходе урока ребята ознакомились с основными понятиями, получили представление об основных угрозах в Интернете и технологиях безопасности, которые внедряются на крупных интернет-платформах, выучили правила безопасного поведения при совершении покупок в Интернете и научились определять признаки надёжных продавцов.

Современные дети активно пользуются онлайн-магазинами, но статистика показывает, что не все знают правила пользования. Сегодня ученики узнали, как безопасно совершать онлайн-покупки в Интернете. Надеюсь, они воспользуются новыми знаниями, не попадутся на удочку мошенников сами и помогут своим близким, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления департамента цифрового развития Ангелину Буровцову.

Напомним, «Цифровой ликбез» проводится с 2022 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» с целью повышения цифровой грамотности жителей страны. Проект включает в себя серию мультипликационных роликов, которые на понятных примерах учат азам информационной безопасности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя