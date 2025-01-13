Севастопольские школы капитально ремонтируют — открылся корпус для начальных классов школы №47

В селе Орлином после капитального ремонта открылся корпус для начальных классов школы №47. Утром 13 января здесь начались занятия. На торжественной линейке по случаю открытия малышей поприветствовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава города пожелал ребятам успехов в учебе.

Я был в школе, пока здесь шли строительные работы. Сегодня уже ребята пришли на свои первые уроки в обновленный корпус начальной школы. Мы старались сделать, чтобы школа была яркой, светлой, чтобы детям и учителям здесь было комфортно. В кабинетах есть все необходимое оборудование, в холлах — удобная мебель, в школе есть современный хореографический зал. Корпус, построенный в 50-х годах прошлого века, преобразился: мы получили современную школу. Сейчас на территории идет комплексное благоустройство, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Напомним, капитальный ремонт здания начался в феврале 2024 года. В школе выполнили комплекс работ по капремонту фасада, внутренних помещений, инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления, слаботочных систем, полностью заменены оконные и дверные блоки. Отделочные работы выполнили в соответствии с дизайн-проектом — традиционно при ремонте школ по президентской программе его вместе утверждают администрация школы, подрядчик и родительский комитет.

Также в школе оснастили кабинеты: закупили мебель, интерактивные панели, ноутбуки, модульную мебель в вестибюль, мобильный двухрядный хореографический станок, оргтехнику.

Занятия сегодня начались с урока «Разговоры о важном». Он был посвящен Дню российской печати, который сегодня отмечается в стране.

Получил огромное удовольствие, общаясь с детьми во время «Разговоров о важном». Сегодня растет совершенно другое поколение, которое с интересом познает мир. Уверен, что в обновленной школе учебный процесс будет для детей еще интереснее. Кстати, школе присвоено имя Михаила Петровича Ситко — одного из талантливейших педагогов, который когда-то вывел школу на высочайший уровень. И сегодня мы с ребятами говорили о том, что её даже «средней школой» было сложно назвать, потому что она «высшая школа» в хорошем смысле этого слова. Будем стремиться к тому, чтобы легендарная история школы продолжилась, — заключил губернатор.

В обновленном корпусе для начальных классов учится 318 школьников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя