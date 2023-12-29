Севастопольские следователи и кадеты передали на фронт гуманитарную помощь и новогодние подарки

О фронтовых буднях, успешном выполнении поставленных задач, крепкой армейской дружбе и помощи, которую оказывают неравнодушные жители полуострова, — обо всем этом офицеры Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю за чашкой чая говорили с дорогими гостями — служащими зенитно-ракетного полка, который дислоцируются на Херсонском направлении.

С бойцами СВО следователи познакомились в рамках взаимодействия с волонтерскими организациями «ZащитникамV2022» и «Сердце патриотов и механиков».

В канун новогодних праздников сотрудники всех подразделений Севастопольского межрайонного следственного отдела дружной командой во главе с заместителем руководителя Главного следственного управления Андреем Быковым закупили на передовую необходимую гуманитарную помощь – дизель-генератор, комплекты термобелья, каталитические грелки.

А воспитанники и педагоги Севастопольского кадетского корпуса СК России имени В.И. Истомина собрали новогодние посылки с продуктами питания, средствами личной гигиены и детскими письмами, полными трогательных слов поддержки.

Андрей Анатольевич отметил, что с первых дней проведения специальной военной операции следователи СК Крыма и Севастополя вместе со своими семьями и кадетами поддерживают отважных защитников, закупая для фронта все самое необходимое – транспорт и специальную технику, медикаменты, теплые вещи, продукты питания.

Подключаются к офицерам и ребята из подшефных образовательных и социальных учреждений, поддерживая своими искренними рисунками, открытками, поделками, — все, что сможет согреть сердце бойцов вдали от дома. А в канун самых главных семейных праздников — Нового года и Рождества Христова внимание офицеров для солдат особенно ценно и важно.

Фото и текст: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по РК и г. Севастополю.