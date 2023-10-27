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Севастопольские следователи проверяют информацию об ограничении допуска юноши с ДЦП в спортзал
Фото: Следком

Севастопольские следователи проверяют информацию об ограничении допуска юноши с ДЦП в спортзал

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:28 27.10.2023

По указанию руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева незамедлительно организована проверка сведений о нарушении прав молодого человека с ограниченными возможностями на доступную среду.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте 20-летний житель Севастополя, имеющий врожденный диагноз ДЦП, сообщил о том, что при попытке посетить спортивный зал сотрудник указанного заведения попросил покинуть помещение, объяснив это тем, что особенный молодой человек будет мешать другим.

В.Н. Терентьев поручил севастопольскому подразделению в рамках процессуальной проверки тщательным образом изучить изложенные сведения, установив все обстоятельства, дать полную оценку действиям сотрудника спортзала, а также в целом проверить деятельность заведения на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ), — сообщили в Следственном комитете.

 

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