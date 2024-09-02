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Севастопольские следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре мужчины и женщины
фото: пресс-службе СК РФ по Республике Крым и г. Севастополь

Севастопольские следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре мужчины и женщины

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:17 02.09.2024

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка по факту гибели на пожаре 49-летнего жителя Ленинского района Севастополя и его 35-летней сожительницы.

Установлено, что поздним вечером 31 августа в частном домовладении по улице Сеченова из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание, в результате чего погибли проживавшие там хозяин дома и его гражданская жена.  Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы с целью детального установления обстоятельств трагедии, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

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