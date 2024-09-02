Установлено, что поздним вечером 31 августа в частном домовладении по улице Сеченова из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание, в результате чего погибли проживавшие там хозяин дома и его гражданская жена. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы с целью детального установления обстоятельств трагедии, — сообщили в пресс-службе ведомства.