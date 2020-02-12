Севастопольские сотрудники МЧС пошли курс по вождению в экстремальных условиях

Согласно норматива – время прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России не должно превышать 10 минут. При этом, водителям специальной техники нередко приходится добираться к месту происшествия в условиях сильной загруженности дорожного полотна. Навыки скоростного маневрирования и уверенность в своих действиях – именно то, что помогает сотрудникам МЧС России успешно реализовывать поставленные задачи и спасать жизни пострадавших.

С целью повышения профессионального мастерства водители 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, сотрудники службы пожаротушения и специализированного отряда прошли курс по вождению в экстремальных условиях. Занятия включили в себя не только практическую отработку элементов маневрирования, которая проходила на базе «ДОСААФ», но и теоретическую подготовку, в центре внимания которой оказались основы правил дорожного движения. В мероприятии приняло участие 68 человек. Несмотря на сложные погодные условия, водители показали отличную подготовку, подтвердили высокий уровень владения техникой и профессиональное мастерство, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе