Севастопольские сотрудники МЧС России и Лесничества проводят рейды в осенних лесах

Летняя жара отступила, с 3 октября особый противопожарный режим в Севастополе отменён, въезд и проход в леса разрешён. Но даже в октябре возгорания растительности не исключены, а пожарная безопасность на природе во многом зависит от сознательности и осторожности граждан.

Чтобы напомнить посетителям лесных угодий о противопожарных мерах, сотрудники севастопольского чрезвычайного ведомства и Мекензиевского лесничества вышли в очередной рейд.

Запрещено разводить огонь в хвойном лесу, под кронами деревьев, в молодом лесу. Разрешено это делать на садовых участках для приготовления пищи, но необходимо отступить от зданий не менее 5 метров при установке мангала, а также вокруг мангала очистить территорию размером не менее 2 метров. Нельзя разводить огонь, если на улице сильный ветер: более 5-10 метров в секунду. При себе необходимо иметь воду или огнетушитель, средства связи, чтобы в случае чего позвонить в пожарную охрану. Также запрещено покидать место разведения огня до полного его затухания, – подчёркивает Виктор Ефимов, старший инженер УНДиПР МЧС России по Севастополю.

Нарушителей этих правил во время обхода не встретили, но с жителями и гостями региона провели профилактические беседы.

Мы побывали на нескольких участках нашего лесничества. Осмотрели минерализованные полосы. Побывали и в так называемом Парке 35-летия Победы. Повезло встретить целый класс, у которого проводилось спортивное ориентирование. Мы побеседовали с детьми и учителями. Рассказали, как не допустить возгорания, – говорит Александр Берлизев, государственный участковый инспектор лесной охраны ГКУ «Севастопольское лесничество».

Межведомственные рейды, направленные на профилактику природных пожаров, проводятся во всех районах Севастополя.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

