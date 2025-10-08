Прямо сейчас:
Севастопольские сотрудники МЧС России и Лесничества проводят рейды в осенних лесах
Севастопольские сотрудники МЧС России и Лесничества проводят рейды в осенних лесах

08.10.2025

Летняя жара отступила, с 3 октября особый противопожарный режим в Севастополе отменён, въезд и проход в леса разрешён. Но даже в октябре возгорания растительности не исключены, а пожарная безопасность на природе во многом зависит от сознательности и осторожности граждан.

Чтобы напомнить посетителям лесных угодий о противопожарных мерах, сотрудники севастопольского чрезвычайного ведомства и Мекензиевского лесничества вышли в очередной рейд.

Запрещено разводить огонь в хвойном лесу, под кронами деревьев, в молодом лесу. Разрешено это делать на садовых участках для приготовления пищи, но необходимо отступить от зданий не менее 5 метров при установке мангала, а также вокруг мангала очистить территорию размером не менее 2 метров. Нельзя разводить огонь, если на улице сильный ветер: более 5-10 метров в секунду. При себе необходимо иметь воду или огнетушитель, средства связи, чтобы в случае чего позвонить в пожарную охрану. Также запрещено покидать место разведения огня до полного его затухания,  подчёркивает Виктор Ефимов, старший инженер УНДиПР МЧС России по Севастополю.

Нарушителей этих правил во время обхода не встретили, но с жителями и гостями региона провели профилактические беседы.

Мы побывали на нескольких участках нашего лесничества. Осмотрели минерализованные полосы. Побывали и в так называемом Парке 35-летия Победы. Повезло встретить целый класс, у которого проводилось спортивное ориентирование. Мы побеседовали с детьми и учителями. Рассказали, как не допустить возгорания, – говорит Александр Берлизев, государственный участковый инспектор лесной охраны ГКУ «Севастопольское лесничество».

Межведомственные рейды, направленные на профилактику природных пожаров, проводятся во всех районах Севастополя.

