Севастопольские сотрудники МЧС России приняли участие в благотворительной акции в Центре крови

Дата, побуждающая к добрым делам. 20 апреля по случаю Национального дня донора крови во всех регионах России проводятся благотворительные акции. В нашем городе такая состоялась в учреждении здравоохранения «Центр крови». Участие в ней приняли сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Значимость мероприятия трудно переоценить, ведь ежедневно множество людей нуждается в экстренном переливании крови. Постоянно восполняемый запас этого биологического материала дает врачам возможность без промедления оказывать помощь пациентам. И кому, как не спасателям, хорошо известно о важности борьбы за человеческие жизни, о ценности каждой минуты. Процедуру произвели в соответствии со всеми правилами. Сотрудникам МЧС предложили заполнить необходимые документы, внимательно изучили состояние здоровья, показатели самочувствия и пригласили на так называемый завтрак донора. В меню – сладкий чай и печенье. Были соблюдены также все санитарные нормы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Личный состав севастопольского чрезвычайного ведомства принимает участие в донорских программах систематически. В этом году акцию, состоявшуюся в День донора, поддержало три десятка сотрудников Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе