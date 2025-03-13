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Севастопольские сотрудники МЧС России тренировались тушить крупный лесной пожар
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Севастопольские сотрудники МЧС России тренировались тушить крупный лесной пожар

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 12:15 13.03.2025

В канун пожароопасного сезона Главное управление МЧС России по Севастополю провело командно-штабную тренировку по тушению лесных и ландшафтных пожаров.

Возгорание, по легенде, началось у горы Гасфорта. Пожар стал верховым, распространился на 25 гектаров и подступил к селу Хмельницкое. В учениях задействовались 168 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС Росии 62 специалиста и 20 единиц техники, – отмечает начальник Главного управления МЧС России по Севастополю генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин.

Условный пожар сообща ликвидировали огнеборцы МЧС, лесхоза, Спасательной службы города, Черноморского флота, добровольной пожарной охраны. В помощь прибыли пожарные расчёты из Фороса. Задействовались и другие экстренные ведомства, службы и организации региона. Участники отработали действия по тушению условного пожара, опашку территории для предотвращения распространения огня, поиск пострадавших с привлечением беспилотников и кинологов, доврачебную, медицинскую и психологическую помощь людям при происшествиях.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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