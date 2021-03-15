Севастопольские сотрудники МЧС России завоевали медали на Чемпионате города по пауэрлифтингу

В эти выходные в Севастополе состоялся Чемпионат города по пауэрлифтингу. Участие в нём в составе команды Региональной организации общества «Динамо» приняли заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Виктор Стрелков, а также старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель 3-й пожарно-спасательной части старший сержант внутренней службы Вадим Согин.

Состязания, организованные Федерацией пауэрлифтинга Севастополя, прошли на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 2. В разных весовых категориях в классическом жиме штанге лёжа за звание лучших боролось боле двадцати спортсменов. По итогам соревнований команда «Динамо» заняла второе место. Сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю также продемонстрировали впечатляющий результат: среди ветеранов спортивной дисциплины второе место завоевал Виктор Стрелков. В своей весовой категории – свыше 120 килограммов – победу одержал Вадим Согин, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе