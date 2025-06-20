Севастопольские спасатели напоминают о правилах безопасности детей на пляже

Сотрудники поисково-спасательного отряда Спасательной службы города призывают родителей быть особенно внимательными к своим детям на пляже во время купального сезона. Специалисты делают особый акцент на том, что главная гарантия безопасности ребёнка у воды — постоянный контроль со стороны взрослых.

Первый шаг к безопасному отдыху — выбор официального пляжа. В этом году в Севастополе их 26. Они проверены, соответствуют всем нормам безопасности и оборудованы необходимыми средствами спасения. Пляжи разнообразны: есть как песчаные, так и каменистые зоны отдыха, а также адаптированные для маломобильных граждан и семей с детьми.

Но даже на самом благоустроенном пляже главное для детей — постоянное внимание родителей.

Дети — это энергия, которая ни на минуту не останавливается. Отвлёкся — а ребёнка уже нет рядом. Он может оказаться в воде один, в опасной ситуации, — предупреждает заместитель начальника поисково-спасательного отряда Сергей Мочков.

Родители должны всегда видеть, где находится их ребёнок, напоминают. Не отпускайте его одного к воде, не теряйте из виду. Особенно важно помнить: дети тонут молча. Без всплесков, без криков — просто исчезают под водой.

Дети тонут молча, а значит, ответственность за их жизнь и здоровье лежит на взрослых. Ваш взгляд может спасти чью-то жизнь. Не отпускайте детей без присмотра — именно это и является самой важной частью безопасности на воде, — отметил матрос-спасатель пляжа Парка Победы Иван Морозов.

Для обеспечения безопасности на пляжи ежедневно заступает более 140 матросов-спасателей. Они прошли необходимое обучение, а их посты оснащены полным комплектом оборудования: на каждом пляже находятся лодки, спасательные круги, концы Александрова, средства связи и сигнализации. Также оборудованы специальные зоны для детей с минимальной глубиной и ограждением буями. Прямо напротив этих участков и дежурят спасатели.

Кроме того, специалисты обращают внимание, что необходимо следить за гидратацией организма — у детей быстрый метаболизм, и обезвоживание происходит очень быстро. Не стоит забывать о головных уборах: солнечный удар особенно опасен для маленьких.

Если не уверены в навыках плавания ребёнка — отправляйте его в специально отведённые зоны, где за ним могут наблюдать спасатели.

Перед началом купального сезона все пляжи были тщательно проверены, в том числе с привлечением водолазов, которые извлекли потенциально опасные предметы с дна — стекло, арматуру, острые конструкции и другие объекты. Были проведены инструктажи персонала, установлено оборудование и проверено состояние всех спасательных вышек.

Напомним, всего в летний период безопасность Севастополя ежедневно обеспечивает группировка из сотрудников Спасательной службы Севастополя, МЧС России, силовых ведомств, а также добровольцев и волонтеров.

Круглосуточно на дежурстве находятся 24 плавсредства и 11 единиц спецтехники.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя