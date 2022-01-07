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Севастопольские спасатели обеспечили пожарную безопасность в ходе богослужений в Праздник Рождества Христова

Севастопольские спасатели обеспечили пожарную безопасность в ходе богослужений в Праздник Рождества Христова

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 12:33 07.01.2022

 Праздник Рождества Христова многие севастопольцы традиционно встречают в городских храмах.

Чтобы верующие могли спокойно встретить торжество, в ночь с 6 на 7 января на объектах культового назначения несли дежурство сотрудники экстренных ведомств, служб и общественных организаций: полицейские, медики, представители казачества и волонтёрских организаций. Пожарную безопасность в храмах, церквях и часовнях обеспечили сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Кроме того, в канун праздника представители надзорного органа осуществили рейды, проверив соблюдение противопожарных мер на объектах Севастопольского благочиния, провели профилактические беседы с представителями духовенства и лицами, ответственными за безопасность прихожан, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Севастопольские спасатели обеспечили пожарную безопасность в ходе богослужений в Праздник Рождества Христова Севастопольские спасатели обеспечили пожарную безопасность в ходе богослужений в Праздник Рождества Христова

Пожарно-спасательный гарнизон Севастополя в Рождественскую ночь, как и в целом в период зимних праздников, находился в усиленном режиме несения службы: подразделения были в полной готовности реагирования на любые происшествия. Благодаря бдительности сотрудников чрезвычайного ведомства, ответственному подходу служащих храмов и самих граждан ничто не омрачило православного торжества. Праздничные богослужения состоялись без нарушений и нештатных ситуаций.

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фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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