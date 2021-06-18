Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

В результате выпадения обильных ливневых осадков, которые превысили месячную норму, в Орлиновском муниципальном округе произошло несколько подтоплений. Помощь спасателей понадобилась владельцам четырёх домовладений в селе Орлиное и Кизиловое, на территорию которых прибыла вода, и средней общеобразовательной школе № 47.

Совместно с городскими спасателями специалисты Главного управления МЧС России по городу Севастополю оперативно провели откачку воды с приусадебных участков и из помещений образовательного учреждения, тем самым предотвратив угрозу ее дальнейшего распространения. Параллельно с этим спасатели провели подворовый обход, в ходе которого было установлено, что отселение людей не требуется, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по г. Севастополю Дмитрий Козлов прибыл для мониторинга обстановки в муниципальном округе и при помощи беспилотных авиационных систем чрезвычайного ведомства проконтролировал паводкоопасную обстановку.

На данный момент угроза дальнейшего подтопления отсутствует.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.