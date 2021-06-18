Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

crimeapress_news



реклама в крыму
Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:36 18.06.2021

В результате выпадения обильных ливневых осадков, которые превысили месячную норму, в Орлиновском муниципальном округе произошло несколько подтоплений. Помощь спасателей понадобилась владельцам четырёх домовладений в селе Орлиное и Кизиловое, на территорию которых прибыла вода, и средней общеобразовательной школе № 47.

Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

Совместно с городскими спасателями специалисты Главного управления МЧС России по городу Севастополю оперативно провели откачку воды с приусадебных участков и из помещений образовательного учреждения, тем самым предотвратив угрозу ее дальнейшего распространения. Параллельно с этим спасатели провели подворовый обход, в ходе которого было установлено, что отселение людей не требуется, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по г. Севастополю Дмитрий Козлов прибыл для мониторинга обстановки в муниципальном округе и при помощи беспилотных авиационных систем чрезвычайного ведомства проконтролировал паводкоопасную обстановку.

Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

На данный момент угроза дальнейшего подтопления отсутствует.

Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Севастопольские спасатели оказывают помощь в Орлиновском муниципальном округе

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.