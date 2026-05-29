Севастопольские спасатели отработали навыки спасения на Фиоленте

Сотрудники Спасательной службы провели учебно-тренировочное занятие в районе остановки «Маяк» на мысе Фиолент — одном из самых посещаемых и при этом опасных участков побережья. Мероприятие включало как профилактическую часть — замену и установку информационной таблички с данными о происшествиях на этом участке, так и практическую отработку эвакуации пострадавшего с обрывистого склона.

По сценарию учений мужчина сорвался со скалы во время спуска к дикому пляжу и получил травмы. На место прибыли дежурные смены поисково-спасательных подразделений «Юг» и «Омега». Пострадавшему оказали первую помощь, после чего с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали в безопасное место и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Бухта Александры остается популярным местом отдыха жителей и гостей города, однако безопасного оборудованного спуска к дикому пляжу здесь нет, а существующие тропы представляют опасность. Поэтому мы ежегодно проводим здесь учебно-тренировочные занятия. Сегодня спасатели выполнили все поставленные задачи и показали высокий уровень подготовки при спасении пострадавших с труднодоступного участка побережья, — прокомментировал начальник Спасательной службы Анатолий Попов.

Несмотря на регулярные предупреждения и профилактическую работу, происшествия на этом участке побережья продолжают происходить. С 2014 года в этом районе погиб 21 человек, спасены 93. Только в этом году — пять погибших и четверо спасенных.

Напоминаем: необорудованные спуски к морю представляют серьезную опасность. При отдыхе на побережье выбирайте безопасные маршруты и соблюдайте меры предосторожности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя