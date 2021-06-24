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Севастопольские спасатели помогли женщине, заплывшей далеко в открытое море с пляжа Учкуевка

Севастопольские спасатели помогли женщине, заплывшей далеко в открытое море с пляжа Учкуевка

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:15 24.06.2021

Накануне вечером (в 21:33) в Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости помощи женщине, заплывшей в открытое море в акватории пляжа Учкуевка.

К месту происшествия незамедлительно вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Омега» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Пострадавшая была найдена и эвакуирована катером из труднодоступного места. Медицинская помощь не потребовалась, — отметили севастопольские спасатели.

Уточняется, что в спасении «пловчихи» было задействовано 1 плавсредство и 5 человек личного состава. Напоминаем, спасатели Центра гражданской защиты Севастополя работают круглосуточно. Звонить по телефонам: 112, 54-33-97; +7 (978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.

Севастопольские спасатели помогли женщине, заплывшей далеко в открытое море с пляжа Учкуевка

 

Севастопольские спасатели помогли женщине, заплывшей далеко в открытое море с пляжа Учкуевка

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