Севастопольские спасатели помогли женщине, заплывшей далеко в открытое море с пляжа Учкуевка

Накануне вечером (в 21:33) в Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости помощи женщине, заплывшей в открытое море в акватории пляжа Учкуевка.

К месту происшествия незамедлительно вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Омега» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Пострадавшая была найдена и эвакуирована катером из труднодоступного места. Медицинская помощь не потребовалась, — отметили севастопольские спасатели.

Уточняется, что в спасении «пловчихи» было задействовано 1 плавсредство и 5 человек личного состава. Напоминаем, спасатели Центра гражданской защиты Севастополя работают круглосуточно. Звонить по телефонам: 112, 54-33-97; +7 (978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.