Севастопольские спасатели представили видеозарисовку, посвящённую 7-й годовщине возвращения в Россию

Главное управление МЧС России по городу Севастополю презентует видеозарисовку, посвящённую седьмой годовщине возвращения Севастополя и Крыма в состав России.

Наш Севастополь – это бесчисленное множество памятников, исторических достопримечательностей, мест героических подвигов и сражений. Это сильные духом, решительные, смелые, самоотверженные люди — истинные патриоты своей земли. В самом сердце Города-Героя, на площади Нахимова, в 2014 году вершились судьбоносные события для всей страны. Здесь была озвучена воля народа: сберечь свою землю, свою идентичность, защитить память о героическом прошлом и надежды на светлое будущее. Здесь ликованием граждане встретили весть: Севастополь и Республика Крым вернулись в родную гавань, — отметили в ГУ МЧС по г. Севастополю.