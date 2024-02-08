Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Севастопольские спасатели пришли на помощь… козе. А что делать, бедолага взывала о помощи
актуально в республике
Севастопольские спасатели пришли на помощь… козе. А что делать, бедолага взывала о помощи
Фото: pikist.com

Севастопольские спасатели пришли на помощь… козе. А что делать, бедолага взывала о помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:41 08.02.2024

Вечером 7 февраля в МЧС обратились жители Балаклавы и сообщили, что из труднодоступной местности несколько дней не может самостоятельно выбраться домашняя коза.

Диспетчер быстро сориентировалась: чтобы оказать помощь необычной пострадавшей в условиях обрывистого рельефа, к месту были направлены 5 сотрудников Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства и 1 единица техники.

Чтобы добраться до животного, спасатели использовали специальное альпинистское снаряжение: спустившись на тросах, они обвязали и осторожно транспортировали в безопасное место обессилевшую покорительницу гор. При осмотре травм у неё не обнаружили, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Вот так одним зимним вечером вышла добрая история о неравнодушных людях и хороших поступках.

Узнайте больше:  В Красногвардейском районе ликвидирован пожар в частном доме

Севастопольские спасатели пришли на помощь… козе. А что делать, бедолага взывала о помощи

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ГУ МЧС России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.