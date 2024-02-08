Севастопольские спасатели пришли на помощь… козе. А что делать, бедолага взывала о помощи

Вечером 7 февраля в МЧС обратились жители Балаклавы и сообщили, что из труднодоступной местности несколько дней не может самостоятельно выбраться домашняя коза.

Диспетчер быстро сориентировалась: чтобы оказать помощь необычной пострадавшей в условиях обрывистого рельефа, к месту были направлены 5 сотрудников Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства и 1 единица техники. Чтобы добраться до животного, спасатели использовали специальное альпинистское снаряжение: спустившись на тросах, они обвязали и осторожно транспортировали в безопасное место обессилевшую покорительницу гор. При осмотре травм у неё не обнаружили, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Вот так одним зимним вечером вышла добрая история о неравнодушных людях и хороших поступках.